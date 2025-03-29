По Одесской области также объявлен І уровень опасности.

На субботу, 29 марта, в Одессе объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"В течение суток 29 марта ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области, где в течение суток также ожидаются сильные порывы ветра.

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Из-за непогоды введен І уровень опасности, желтый.

В Одесской области 29 марта будет облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с, порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура вжень +10°...+15°. На автодорогах области видимость хорошая.

Прогнозируется значительное волнение вдоль побережья. В Днестровском лимане ожидается подъем уровня моря, а в Днепро-Бугском лимане - спад уровня моря.

В Одессе сегодня также ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с, а его порывы будут достигать порывы 15-20 м/с. Столбики термометров покажут +11°...+13°.

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