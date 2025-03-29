В ряде областей пройдут дожди и усилится ветер.

В субботу, 29 марта, в Украине ожидается теплая, но ветреная и местами мокрая погода. Ожидается облачная погода с прояснениями, столбики термометров покажут +11°...+15°, местами на юге +16°...+18°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины ожидается +13°...+14°. На Прикарпатье пройдут дожди, а температура будет +11°...+12°.

Жителей севера Украины сегодня ждет небольшая облачность с температурой +13°...+14°. Без осадков.

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На востоке страны будет облачно с прояснениями, а термометры покажут +12°...+15°.

В центральной части страны прохладнее всего будет в Черкассах, +12°, а на теплее всего на юге Днепропетровской области, где воздух прогреется до +17°. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

На юге Украины сегодня местами пройдут дожди. Температура тут ожидается от +14 на побережье до +18° в Крыму.

29 марта - праздник, приметы погоды

29 марта - священномучеников епископа Марка, диакона Кирилла.

По приметам, если кошка точит когти, то ожидается похолодание. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника - лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро - к хорошему году.

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