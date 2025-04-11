В ряде областей объявлен желтый уровень опасности.

На пятницу, 11 апреля, во многих областях Украины объявили повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"11 апреля в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях утром значительный мокрый снег, налипание мокрого снега", - прогнозируют синоптики.

По их данным, в этих областях ожидается образование снежного покрова высотой до 5-16 см, а на дорогах будет гололедица.

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Также в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

В указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода 11 апреля

11 апреля, по данным Укргидрометцентра, ожидается некомфортная холодная погода, с мокрым снегом, дождем и порывистым ветром.

Будет облачно. В Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях ночью и утром значительный мокрый снег, налипание мокрого снега. Только в северных и Винницкой областях сегодня будет без существенных осадков.

Ночью и утром в большинстве областей на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается 7-12 м/с, в южных, Кировоградской и Днепропетровской областях порывы его будут достигать 15-20 м/с.

Днем температура ожидается в пределах +1°...+6°, на востоке страны - до +8°. В Карпатах сегодня будет идти снег, а столбики термометров покажут 0°...-5°.

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