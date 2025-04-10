Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность.

В Одесской области надвигается шторм - ожидается шквальный ветер, значительные осадки, налипание мокрого снега. О штормовом предупреждении заявил региональный главк ГСЧС.

"Сегодня и завтра на территории Одессы и области ожидаются заморозки от -1 до -6°С, в черте города - от -1 до -3°С. Также прогнозируется шквальный ветер со скоростью 19-24 м/с. Во время осадков видимость будет снижаться до 500-1000 метров. Просим быть осторожными на дорогах и беречь себя и своих близких!", - отметили спасатели.

Также соответствующее предупреждение сделала мэрия города со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей. В частности говорится, что в течение суток 11 апреля ожидаются порывы северо-западного ветра до 24 м/с, значительные осадки, налипание мокрого снега.

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Людей просят быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин. Также просят не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей. В городском совете подчеркивают:

"Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья. Обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду".

Погода в Украине 11 апреля

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине 11 апреля сохранится зимняя погода с мокрым снегом и заморозками, а в некоторых регионах прогнозируется значительное осложнение погодных условий с налипанием мокрого снега и штормовым ветром. В частности ночью еще задержатся заморозки 0...-4 градуса, на юго-востоке теплее, +2...+4 градуса.

В течение дня температура будет варьироваться от +5...+11 градусов в восточных областях до +1...+5 градусов на западе, в центре страны температура составит от +3 в Винницкой области до +8 на Днепропетровщине, в северных областях +3+6 градусов, на юге +2...+5, на Запорожье до +7 градусов.

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