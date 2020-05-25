Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +20° (видеопрогноз)

16:30, 25 мая 2020
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Дожди ожидаются по всей стране.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 26 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

Погода на неделю: всю Украину зальют дожди (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +16°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +7°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +16°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +8°, днем до +16°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +18°.

Согласно народному прогнозу, 26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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