Завтра в Украине пройдут дожди, температура до +20° (видеопрогноз)
Дожди ожидаются по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.
Погода на неделю: всю Украину зальют дожди (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +16°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +7°, днем до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +7°, днем до +16°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +8°, днем до +16°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+15°... +7°
- Днепр+20°... +9°
- Донецк+19°... +8°
- Житомир+16°... +8°
- Запорожье+20°... +10°
- Ивано-Франковск+17°... +7°
- Киев+13°... +10°
- Кропивницкий+18°... +9°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+17°... +6°
- Львов+15°... +5°
- Николаев+16°... +10°
- Одесса+20°... +11°
- Полтава+17°... +9°
- Ровно+17°... +5°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+18°... +10°
- Тернополь+15°... +6°
- Харьков+19°... +10°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+18°... +10°
- Чернигов+16°... +10°
- Черновцы+17°... +7°