Завтра в Украине будет солнечно, температура до +27° (карта)

Согласно прогнозу, в среду, 23 сентября, в Украине не будет осадков.

23 сентября в Украине будет тепло и без осадков / фото ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, завтра в Украине на большей территории сохранится ясная и солнечная погода. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +27°.

В Киеве завтра будет ясно, температура воздуха ночью +7°, днем +24°.

В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +5°, днем +25°.

Во Львове в среду небольшая облачность, ночью +10°, днем +27°.

В Луцке ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Ривном в среду небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.

В Тернополе температура воздуха ночью +8°, днем +24°, небольшая облачность, без осадков.

В Хмельницком завтра ночью +10°, днем +24°, небольшая облачность.

В Ивано-Франковске завтра солнечно, ночью +9°, днем +26°.

В Черновцах в среду небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Виннице завтра немного облачно, температура воздуха +9°...+24°.

В Житомире в среду без осадков, температура ночью +7°, днем +25°.

В Черкассах ночью +7°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Кропивницком ясно, температура ночью +5°, днем +26°.

В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +9°...+24°.

В Одессе 23 сентября ясная и безоблачная погода, температура ночью +11°, днем +21°.

В Херсоне в среду ночью +10°, днем +27°, солнечно.

В Николаеве завтра будет безоблачная погода, ночью +9°, днем +26°.

В Запорожье солнечно, температура ночью +9°, днем +26°.

В Сумах завтра небольшая облачность, температура воздуха +6°...+24°.

В Харькове без осадков, температура ночью +7°, днем +24°.

В Днепре завтра ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +27°.

В Симферополе в среду солнечно, +12°...+27°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +26°.

В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +25°.

Погода в Украине 23 сентября / фото УНИАН

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23 сентября - день мученицы Минодоры.

Согласно приметам, если в этот день дует северо-западный ветер, то зима будет суровая, а юго-восточный - теплая.

В этот день собирают рябину, оставляя на дереве некоторое количество ягод для птиц. Народные приметы говорят: если ягод мало, то осень пройдет почти без дождей и ветров, а если ягод много, то настанет суровая и морозная зима.

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