Завтра в Украине будет солнечно, температура до +27° (карта)

16:30, 22 сентября 2020
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Согласно прогнозу, в среду, 23 сентября, в Украине не будет осадков.

23 сентября в Украине будет тепло и без осадков / фото ua.depositphotos.com
23 сентября в Украине будет тепло и без осадков / фото ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, завтра в Украине на большей территории сохранится ясная и солнечная погода. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +27°.

  • В Киеве завтра будет ясно, температура воздуха ночью +7°, днем +24°.
  • В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +5°, днем +25°.
  • Во Львове в среду небольшая облачность, ночью +10°, днем +27°. 
  • В Луцке ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +24°.
  • В Ривном в среду небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +8°, днем +24°, небольшая облачность, без осадков.
  • В Хмельницком завтра ночью +10°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра солнечно, ночью +9°, днем +26°. 
  • В Черновцах в среду небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
  • В Виннице завтра немного облачно, температура воздуха +9°...+24°.
  • В Житомире в среду без осадков, температура ночью +7°, днем +25°.
  • В Черкассах ночью +7°, днем +24°, ясно и безоблачно. 
  • В Кропивницком ясно, температура ночью +5°, днем +26°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +9°...+24°.
  • В Одессе 23 сентября ясная и безоблачная погода, температура ночью +11°, днем +21°. 
  • В Херсоне в среду ночью +10°, днем +27°, солнечно. 
  • В Николаеве завтра будет безоблачная погода, ночью +9°, днем +26°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью +9°, днем +26°.
  • В Сумах завтра небольшая облачность, температура воздуха +6°...+24°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +7°, днем +24°. 
  • В Днепре завтра ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +27°.
  • В Симферополе в среду солнечно, +12°...+27°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +26°. 
  • В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +25°. 
Погода в Украине 23 сентября / фото УНИАН
Погода в Украине 23 сентября / фото УНИАН

Антициклон принесет в Украину летнюю жару: температура достигнет +28°

23 сентября - день мученицы Минодоры. 

Согласно приметам, если в этот день дует северо-западный ветер, то зима будет суровая, а юго-восточный - теплая.

В этот день собирают рябину, оставляя на дереве некоторое количество ягод для птиц. Народные приметы говорят: если ягод мало, то осень пройдет почти без дождей и ветров, а если ягод много, то настанет суровая и морозная зима.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: #погода в Украине#погода на завтра
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