Завтра в Украине будет солнечно, температура до +27° (карта)
Согласно прогнозу, в среду, 23 сентября, в Украине не будет осадков.
Согласно данным Погода УНИАН, завтра в Украине на большей территории сохранится ясная и солнечная погода. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +27°.
- В Киеве завтра будет ясно, температура воздуха ночью +7°, днем +24°.
- В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +5°, днем +25°.
- Во Львове в среду небольшая облачность, ночью +10°, днем +27°.
- В Луцке ожидается переменная облачность, ночью +10°, днем +24°.
- В Ривном в среду небольшая облачность, ночью +9°, днем +25°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +8°, днем +24°, небольшая облачность, без осадков.
- В Хмельницком завтра ночью +10°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Ивано-Франковске завтра солнечно, ночью +9°, днем +26°.
- В Черновцах в среду небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.
- В Виннице завтра немного облачно, температура воздуха +9°...+24°.
- В Житомире в среду без осадков, температура ночью +7°, днем +25°.
- В Черкассах ночью +7°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Кропивницком ясно, температура ночью +5°, днем +26°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +9°...+24°.
- В Одессе 23 сентября ясная и безоблачная погода, температура ночью +11°, днем +21°.
- В Херсоне в среду ночью +10°, днем +27°, солнечно.
- В Николаеве завтра будет безоблачная погода, ночью +9°, днем +26°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью +9°, днем +26°.
- В Сумах завтра небольшая облачность, температура воздуха +6°...+24°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +7°, днем +24°.
- В Днепре завтра ясно и безоблачно, температура ночью +8°, днем +27°.
- В Симферополе в среду солнечно, +12°...+27°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +26°.
- В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +25°.
Антициклон принесет в Украину летнюю жару: температура достигнет +28°
23 сентября - день мученицы Минодоры.
Согласно приметам, если в этот день дует северо-западный ветер, то зима будет суровая, а юго-восточный - теплая.
В этот день собирают рябину, оставляя на дереве некоторое количество ягод для птиц. Народные приметы говорят: если ягод мало, то осень пройдет почти без дождей и ветров, а если ягод много, то настанет суровая и морозная зима.
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Погода в Украине
- Винница+25°... +10°
- Днепр+24°... +10°
- Донецк+24°... +5°
- Житомир+26°... +8°
- Запорожье+25°... +7°
- Ивано-Франковск+26°... +9°
- Киев+25°... +8°
- Кропивницкий+24°... +5°
- Луганск+23°... +6°
- Луцк+26°... +10°
- Львов+26°... +8°
- Николаев+25°... +8°
- Одесса+22°... +11°
- Полтава+23°... +8°
- Ровно+26°... +10°
- Симферополь+24°... +8°
- Сумы+23°... +5°
- Тернополь+25°... +8°
- Харьков+23°... +8°
- Херсон+25°... +8°
- Хмельницкий+25°... +10°
- Черкассы+24°... +6°
- Чернигов+25°... +6°
- Черновцы+26°... +10°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+6 °
Влажность:65 %
Давление:763 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:58
Закат19:05
Видимость:16 км
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