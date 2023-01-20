Минусовая температура ожидается по ночам, днем по всей стране будет небольшой "плюс".

На выходных, 21 и 22 января, в Украине продолжится постепенное снижение температуры. В большинстве областей в дневное время будет от "нуля" до +6°, лишь в отдельных областях и на юге будет теплее, +7°...+12°. Ночью же температура местами будет опускаться до -1°...-4°. В отдельных областях на правом берегу Днепра пройдут дожди, но они не будут сильными. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается +1°, а днем +3°, пасмурно, сплошная облачность.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +1°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

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В Луцке в субботу ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность. В воскресенье - сплошная облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность, легкий дождь. Температура воздуха +3°...+5°. В воскресенье температура будет +1°...+6°, облачно с прояснениями.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +5°, днем +8°. В воскресенье - небольшая облачность, +4°...+6°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем +1°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут -3°...+2°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье температура составит 0°...+4°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +3°...+12°. В воскресенье - небольшая облачность, +1°...+11°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -3°, днем +2°.

В Северодонецке завтра будет поблачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -3°, днем +1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем до 0°. В воскресенье ночью температура составит -4°, днем столбики термометров покажут +2°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит -1°...+3°.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -1°...+1°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь, -4°...+7°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +9°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +5°...+7°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура +1°...+5°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...+4°.

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