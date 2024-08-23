Осадков 24 и 25 августа не будет.

На выходных, 24 и 25 августа, украинцев ждет жаркая и сухая погода. Температура будет постепенно повышаться. В конце недели уже по всей стране будет +30°...+35°, а местами на юге и в центральной части разогреет до +36°...+37°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +16°, днем +27°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +31°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +15°, днем +29°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +12°...+29°. В воскресенье температура будет +14°...+32°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, +22°...+32°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +32°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +19°...+33°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье температура составит +23°...+34°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +19°...+32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +22°...+32°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает практически безоблачная погода, температура ночью +20°, днем +33°. В воскресенье ночью ожидается +20°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +17°, днем +35°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +35°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +17°, днем +34°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем до +25°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +26°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +13°, днем +29°, облачно с прояснениями. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +16°, днем +31°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +29°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +16°...+30°.

В Сваляве завтра ожидается практически безоблачная погода, до +29°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +15°...+31°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +20°, днем +31°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +22°...+32°.

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