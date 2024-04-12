Ближайшие выходные в Украине будут по-весеннему теплыми. В субботу столбики термометров покажут +17°...+23°, а в воскресенье воздух прогреется до +19°...+24°, местами на западе ожидается до +25°...+26°. И 13 , и 14 апреля в Украине ожидаются небольшие дожди, которые сконцентрируются на северо-западе страны, но также затронут и другие области. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +19°, небольшой дождь. В воскресенье ночью ожидается +10°, а днем +21°, облачно с прояснениями.
Во Львове в субботу ночью +9°, днем +19°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +8°, днем +22°, облачно с прояснениями.
В Луцке в субботу ночью +11°, днем +19°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°, дождь.
В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +10°...+20°. В воскресенье температура будет +9°...+24°, облачно с прояснениями.
В субботу в Одессе будет облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +14°...+22°.
В Харькове в субботу температура ночью составит +9°, днем +20°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +10°...+20°, пасмурно, небольшой дождь.
В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью +10°, днем +19°. В воскресенье температура составит +11°...+20°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +9°...+20°. В воскресенье - практически безоблачно, +9°...+19°.
Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +11°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью +2°, днем +22°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +9°, днем +21°, небольшой дождь.
В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью +8°, днем +22°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +8°, днем +22°.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью +4°, днем до +18°. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +20°, облачно с прояснениями.
В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +10°, днем +20°, облачно с прояснениями. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +11°, днем +24°.
В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +19°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +11°...+22°.
В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +19°. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+22°.
В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +22°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +14°...+23°.