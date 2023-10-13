С запада в Украину придет похолодание с дождями.

В ближайшие выходные, 14 и 15 октября, погода в Украине начнет меняться. В субботу по всей стране еще будет тепло и сухо, а в воскресенье на западе и севере Украины пройдут дожди, которые принесут с собой похолодание. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +10°, днем +22°. В воскресенье ночью ожидается +10°, а днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

Во Львове в субботу ночью +12°, днем +23°, ясно и безоблачно. В воскресенье ночью +8°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +24°, ясно и безоблачно. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +9°, днем +16°, небольшой дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +9°...+23°. В воскресенье температура будет +9°...+15°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +20°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +15°...+21°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +14°, днем +17°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +9°...+19°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°. В воскресенье температура составит +9°...+20°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - ясно и безоблачно, +7°...+20°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +7°...+20°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +9°, днем +19°. В воскресенье ночью ожидается +7°, днем +19°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +6°, днем +19°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +20°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +19°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +6°, днем +20°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +9°, днем до +20°. В воскресенье ночью температура составит +10°, днем столбики термометров покажут +7°, пасмурно, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +23°. В воскресенье - пасмурно, ливень. Температура составит +13° ночью и днем +10°.

В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +22°. В воскресенье - пасмурно и небольшой дождь, температура +11°...+13°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +21°. В воскресенье - пасмурно, небольшой дождь, +9°...+10°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +14°, днем +22°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +15°...+22°.

Вас также могут заинтересовать новости: