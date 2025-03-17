Эксперт не исключает, что в апреле-мае возможны заморозки.

Обычно март - это такой месяц, в котором идет соревнование весны с зимой. В апреле идет быстрое нарастание тепла до +15...+20 градусов. А в мае уже происходит переход к лету и температура максимальная может быть +30 и даже +35 градусов. Об этом в интервью "Говорит Суханов" рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Не каждый год такое бывает, но все-таки у нас абсолютные максимумы мая это +30...+37 градусов, особенно на юге", - сообщила Голеня.

По словам специалиста, март этого года, как и февраль, должен быть с дефицитом осадков. "Надеемся, что в апреле-мае должна состояться компенсация этой засухи", - говорит эксперт.

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Она уточнила, что на конец марта - в апреле и мае ситуация с осадками изменится и будет больше процессов с запада, северо-запада и с Атлантики, которые принесут нам дожди.

Что касается заморозков, то, по словам Голени, заранее их спрогнозировать невозможно. "Почти каждый год есть эти периоды холодной погоды, когда с севера происходит вторжение арктического воздуха. Это видно в пределах 5-10 суток", - говорит метеоролог.

По ее словам, в апреле и мае, особенно во второй половине апреля, в Украине обычно и происходят такие процессы с севера. В этом году, по ее словам, заморозки также не исключены.

Погода в марте 2025 - прогноз на месяц

По прогнозам Украинского гидрометцентра, первый месяц весны принесет более высокие, чем обычно, температуры и осадки в пределах климатической нормы.

Синоптики отмечают, что средняя температура в марте будет колебаться от +1°C до +7°C, что на 1-2°C превышает привычные показатели.

Ожидаемое количество осадков составит от 30 до 60 мм, а в Карпатах местами достигнет 71-107 мм, что соответствует средним значениям для этого периода.

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