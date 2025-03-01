Очень вероятно, что в марте температура в северных и западных областях будет такой, как обычно в это время наблюдается на юге страны.

В этом году Украину ждет теплая весна и один самый аномальный месяц. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Она отметила, что по расчетам мировых центров, ожидается, что весна в этом году будет теплой. Средняя температура воздуха за сезон, вероятно, будет на два градуса выше нормы и будет колебаться от 12 градусов на юге до 10-11 градусов и выше в северных и северо-восточных областях.

В то же время на высокогорье Карпат, как и обычно, температура воздуха будет значительно ниже, чем на равнинной территории страны, но также на два градуса выше климатической нормы.

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"Наиболее аномальным ожидается март, средняя за месяц температура которого будет положительной на всей территории страны, и вероятно, на... более чем на два градуса больше климатической нормы", - сказала Балабух.

По ее словам, средняя за март температура воздуха, вероятно, будет колебаться от 6-7 градусов на юге до 4-5 градусов и выше в северных, западных областях и на востоке страны:

"Очень вероятно, что температура воздуха в северных и западных областях в марте будет такой, как обычно в это время наблюдается на юге страны".

Так, поскольку в южном регионе в марте средняя за сутки температура превысит 5 градусов, то в этом регионе уже можно ожидать начала вегетации растений.

"Ожидается, что и апрель, и май также будут теплыми. А их средняя за месяц температура - на 1-2 градуса выше климатической нормы", - рассказала Балабух.

В апреле, отметила она, средняя за месяц температура воздуха на всей территории страны, за исключением Карпат, превысит 10 градусов. Вероятно, она будет колебаться от 12-13 градусов на юге до 10-12 в северных, западных и восточных областях.

"Такая температура свидетельствует о том, что на всей территории страны будут условия, благоприятные для активной вегетации", - отметила метеоролог.

Впрочем, добавила она, погодные условия в апреле могут быть очень неустойчивыми: возможны резкие колебания температуры воздуха и кратковременные заморозки.

"Соответственно, что в мае также ожидается, что средняя температура может быть на один-два градуса выше нормы. И колебаться уже от 17-18 градусов на юге до 15-17 на севере страны. То есть практически средняя за месяц температура в мае ожидается выше 15 градусов. А как мы знаем, 15 градусов - это переход к лету", - сказала Балабух.

Так, подчеркнула она, можно сказать, что в мае почти на всей территории Украины уже будут преобладать летние температуры. "Но это не значит, что, скажем, просто "будет лето". Это значит, что большинство дней будут "летними". Со средней за сутки температурой выше 15 градусов", - рассказала эксперт.

В то же время, по ее словам, по прогнозируемым показателям эта весна практически не отличается от весны прошлого года.

Погода в Украине в начале марта

Как сообщал УНИАН, по данным синоптика Игоря Кибальчича, на территорию Украины в первые дни марта будет заходить теплый и влажный воздух с запада. Из-за этого ожидается преимущественно облачная погода с небольшим снегом и дождем.

По его прогнозу, днем воздух будет прогреваться до "плюсов", а ночью морозы до -6°...-13° останутся только на востоке страны.

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