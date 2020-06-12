Погода на сегодня: в Украине жара до +36°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)
Жара сохранится по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.
Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +31°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +20°, днем до +33°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +33°.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+32°... +19°
- Донецк+33°... +19°
- Житомир+33°... +19°
- Запорожье+33°... +19°
- Ивано-Франковск+26°... +17°
- Киев+33°... +21°
- Кропивницкий+33°... +19°
- Луганск+36°... +21°
- Луцк+31°... +19°
- Львов+27°... +16°
- Николаев+30°... +17°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+33°... +19°
- Ровно+32°... +19°
- Симферополь+25°... +14°
- Сумы+31°... +21°
- Тернополь+28°... +17°
- Харьков+33°... +20°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+32°... +18°
- Черкассы+33°... +20°
- Чернигов+33°... +20°
- Черновцы+27°... +17°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+23 °
Влажность:46 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:43
Закат20:36
Видимость:16 км
Фаза луны:
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