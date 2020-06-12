Погода на сегодня: в Украине жара до +36°, на западе пройдут дожди с грозами (карта)

08:00, 12 июня 2020
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Жара сохранится по всей стране.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 12 июня в Украине местами пройдут дожди, температура до +36°.

Жара и дожди: появился прогноз погоды в Украине до конца недели

Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +16°, днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди с грозами. Температура ночью до +16°, днем до +31°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +20°, днем до +33°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +17°, днем до +33°.

УНИАН
УНИАН

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Теги: #погода
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