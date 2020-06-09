Сегодня в Украине местами пройдут дожди, температура до +34° (карта)

08:00, 9 июня 2020
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Самая жаркая погода будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 9 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +34°.

В Днепре прошел мощный ливень с градом (фото)

На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.

УНИАН
УНИАН

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Теги: #погода#дождь#жара
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