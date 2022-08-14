По всей стране ожидается сильная жара, самую высокую температуру прогнозируют на востоке.

В Украине завтра изменится погода: жарче всего будет на востоке, чуть прохладнее - на западе.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, на востоке в понедельник ожидается едва ли не самая сильная жара в Европе: днем до 36-38 градусов. В целом жарко будет по всей стране - 29-34 градуса.

"В западных областях воздух окажется не таким жгучим, днем в понедельник 25-30 градусов. Дожди и грозы вытянутся от западной части Украины до южной, захватывая порой центральные области. При грозах возможны локально ливни, град и шквалистое усиление ветра. На остальной территории какие-то серьезные осадки - вряд ли", - сообщила синоптик.

В Киеве, по данным Диденко, также будет преобладать жаркая погода. Столбики термометров максимально покажут 30-33 градуса.

"Не забывайте брать с собой бутылочку воды, не стесняйтесь шляп или шляпок от солнца, прячьтесь в тень, но не злоупотребляйте кондиционерами - пусть лучше хорошо поработают в холодный сезон на обогрев. И не забывайте менять свежую водичку котам", - советует синоптик.

Отметим, на днях Диденко предупреждала украинцев о возвращение мощной жары.