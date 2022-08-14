Сегодня осадков в Украине станет гораздо меньше, а на западе и севере начнет повышаться температура.

Сегодня, 14 августа, в Украине начнет меняться погода. На западе и севере ожидается повышение температуры на несколько градусов. На востоке ударит жара до +33°...+35°. Дожди продолжатся, однако они ослабнут и сместятсся на запад.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях Украины сегодня будет самая комфортная температура, +24°...+27°. Однако повсеместно ожидаются дожди, местами - в сопровождении гроз.

На севере Украины температура поднимется до +28°...+29°. Будет небольшаая облачность, без осадков.

В центральных областях Украины ожидается от +27° до +31°. В районе Кривого Рога возможны грозы. На остальной территории будет преимущественно сухая погода, без осадков.

На востоке Украины сегодня будет жарче всего. Здесь температура вновь поднитмется до +33°...+35°. Без осадков. От палящего солнца будет спасать лишь небольшая облачность.

На юге Украины будет чуть свежее. Здесь температура установится на уровне +28°...+32°. В Крыму вероятны дожди, на остальной территории будет сухо.

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