По прогнозу Натальи Диденко, на Маковея по всей Украине поднимется температура.

В ближайшие дни жара в Украине немного ослабнет, но потом вернется с новой силой.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодня воздушная масса на юге и востоке Украины станет немного милосерднее. Так, по ее прогнозу, 12 августа ожидается +26...+31 градус. На остальной территории Украины в пятницу предполагается +24...+28 градусов.

"К сожалению, временно, потому что потом снова, с новой силой вернется", - сказала синоптик.

По ее данным, мощная жара вернется в Украину уже через несколько дней.

"Кому холодно, как раз ближе к Маковея (14 августа - УНИАН) везде температура воздуха повысится на несколько градусов", - предупредила синоптик.

Напомним, восток и юг Украины еще долго будет страдать от мощной жары. По словам синоптика Натальи Диденко, временами там температура будет подниматься до +38...+40 градусов.

"На востоке и юге остается жаркая погода: и на этой неделе, и на следующей в этих областях Украины будет доминировать сильная жара, порой возможно до +38...+40 градусов!"- сообщила синоптик.

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