В ближайшие дни жара в Украине немного ослабнет, но потом вернется с новой силой.
Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, сегодня воздушная масса на юге и востоке Украины станет немного милосерднее. Так, по ее прогнозу, 12 августа ожидается +26...+31 градус. На остальной территории Украины в пятницу предполагается +24...+28 градусов.
"К сожалению, временно, потому что потом снова, с новой силой вернется", - сказала синоптик.
По ее данным, мощная жара вернется в Украину уже через несколько дней.
"Кому холодно, как раз ближе к Маковея (14 августа - УНИАН) везде температура воздуха повысится на несколько градусов", - предупредила синоптик.
Напомним, восток и юг Украины еще долго будет страдать от мощной жары. По словам синоптика Натальи Диденко, временами там температура будет подниматься до +38...+40 градусов.
"На востоке и юге остается жаркая погода: и на этой неделе, и на следующей в этих областях Украины будет доминировать сильная жара, порой возможно до +38...+40 градусов!"- сообщила синоптик.