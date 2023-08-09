Повышение температуры ожидается со следующей недели.

До конца текущей недели в большинстве областей Украины сохранится довольно комфортная температура. Однако уже с понедельника, 14 августа, столбики термометров начнут повышаться по всей стране. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, всю следующую неделю в Украине будет сухо и довольно солнечно.

14 августа практически по всей стране температура поднимется до +26°...+28°, а на юге и местами в центре ожидается до +29°...+31°.

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В следующие несколько дней температура продолжит постепенно повышаться.

В среду, 16 августа, в Украине будет очень солнечно, а воздух прогреется до +27°...+30°, а местами на юге и в Кировоградской области ожидается до +31°...+33°.

Перед выходными, 18 августа, практически по всей стране, кроме западной части, температура поднимется до +30°...+34°.

В субботу, 19 августа, температура в отдельных областях станет еще выше - в Херсонской области ожидается до +35°. На западе ожидается более низкая температура +27°...+29°, однако на Закарпатье воздух прогреется до +31°. Лишь в конце следующей недели, 20 августа, жара ослабнет.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

В ближайшие дни в Украине местами будут дожди. Однако уже на выходных осадки покинут территорию нашей страны. В воскресенье, 13 августа, уже будет преимущественно без осадков. Температура воздуха, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, ночью будет на уровне +13. ..+18 °С, а днем повысится до + 25...+30 °С.

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