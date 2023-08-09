Изменение погоды ожидается уже в конце текущей недели.

В ближайшие дни в Украине будет периодически дождить, но в конце недели осадки покинут территорию нашей страны. Также в воскресенье 13 августа, ожидается и повышение температуры почти по всей стране. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале "Метеопрог".

Погода 10 августа

В четверг, по прогнозу Кибальчича, кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных областях, а днем также на крайнем востоке Украины. На остальной территории будет погода без осадков. Ветер на Левобережье Северный , на Правобережье-переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +12...+17 °С, днем +23...+28 °С, а в западных областях +17...+22 °С.

Погода 11 августа

Перед выходными в западных, северных областях, а также на крайнем востоке пройдут небольшие, кое-где умеренные дожди, возможны грозы. Ветер будет западный и северо-западный, а его скорость усилится до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12. ..+17 °С, днем на Левобережье +24...+29 °С, на остальной части страны +18...+23 °С.

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Погода 12 августа

"В субботу, 12 августа, под влиянием поля повышенного давления существенных осадков не предвидится, кроме северных областей, где днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +23...+28 °С, в Приазовье до +30 °С.

Погода 13 августа

В конце недели в Украине уже будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13. ..+18 °С, а днем повысится до + 25...+30 °С.

Смена погоды в Украине

Об повышение температуры с 13 августа говорит и синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"Начиная где-то с 13-14 августа осадков станет меньше, и снова в дневные часы столбики термометров могут чаще достигать +30 и выше в большинстве регионов, а не только на юге и востоке. Но это, опять же, не будет таким долговременным — 3-5 дней", - спрогнозировала она.

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