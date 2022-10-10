На выходных погода стабилизируется и в некоторых регионах столбики термометров вновь поднимутся.

В ближайшую неделю в Украине ожидается похолодание. Снижение температура будет наблюдаться в первой половине недели, однако к выходным погода стабилизируется и столбики термометров медленно поползут вверх.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, неделя в Украине начнется с похолодания и преимущественно пасмурной погоды. Осадки ожидаются в Донецкой, Харьковской и Сумской областях. Температура по всей стране снизится до +12°...+15°, лишь на юге будет теплее - до +15°...+18°.

Видео дня

Во вторник, 11 октября, в большинстве областей Украины станет еще прохладнее. Так, в восточных областях пройдут дожди и ливни, а температура не поднимется выше +11°. На севере и в центральных областях будет +13°...+15°, а на юге и западе столбики термометров будут подниматься до +17°.

В среду, 12 октября, практически по всей Украине будет температура в пределах +12°...+15°. В Крыму воздух прогреется до +17°. В Черновицкой области вероятны дожди.

В четверг, 13 октября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. В большинстве областей воздух прогреется до +11°...+14°, местами на юге - до +16°.

Перед выходными температурный фон практически не изменится, лишь на западе Украины чуть потеплеет - до +13°...+16°.

В конце недели погода в Украине начнет налаживаться. На выходных температура вновь повысится. Теплее всего будет в западных областях, где столбики термометров покажут +15°...+19°. На юге, местами в центральных и северных областях потеплеет до +17°, а на востоке и северо-востоке все еще будет +13°...+14°.

Вас также могут заинтересовать новости: