Народный праздник 31 января известен под названиями Афанасий Ломонос, Афанасьев день.

Сегодня христиане отмечают церковный праздник 31 января - день памяти греческого святого Афанасия Великого. Наши предки называли этого святого Афанасий Ломонос. В последний день января часто стоят сильные морозы.

Наши предки в эту дату изгоняли ведьм. Для этого знахари в полночь заговаривали печную трубу, ведь именно по ней ведьмы попадают в дом. Крестьяне в эту дату осматривали запасы корма и дров. Если запасов оставалось мало, старились меньше кормить скот.

Что нельзя делать 31 января

Нельзя крестить мальчиков сегодня, иначе в будущему у них будет мужское бессилие. С этого дня до Пасхи не рекомендуется отмечать свадьбы Плохой день для переезда. На новом месте постоянно будут скандалы. Не стоит обращаться в суд в эту дату, иначе проиграете дело. Хирургические операции по возможности лучше не проводить 31 января.

Приметы погоды 31 января

Оттепель 31 января - к плохому урожаю картошки.

Солнце выглянуло в полдень - к ранней весне.

Вьюга и метель предвещают позднюю весну.

Вороны летают большими стаями - к долгим морозам.

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