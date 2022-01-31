Народный праздник 31 января / фото REUTERS

Сегодня христиане отмечают церковный праздник 31 января - день памяти греческого святого Афанасия Великого. Наши предки называли этого святого Афанасий Ломонос. В последний день января часто стоят сильные морозы. 

Наши предки в эту дату изгоняли ведьм. Для этого знахари в полночь заговаривали печную трубу, ведь именно по ней ведьмы попадают в дом. Крестьяне в эту дату осматривали запасы корма и дров. Если запасов оставалось мало, старились меньше кормить скот.

Что нельзя делать 31 января

  1. Нельзя крестить мальчиков сегодня, иначе в будущему у них будет мужское бессилие.
  2. С этого дня до Пасхи не рекомендуется отмечать свадьбы
  3.  Плохой день для переезда. На новом месте постоянно будут скандалы.
  4. Не стоит обращаться в суд в эту дату, иначе проиграете дело.
  5. Хирургические операции по возможности лучше не проводить 31 января.

Приметы погоды 31 января

  • Оттепель 31 января - к плохому урожаю картошки.
  • Солнце выглянуло в полдень - к ранней весне.
  • Вьюга и метель предвещают позднюю весну.
  • Вороны летают большими стаями - к долгим морозам.

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