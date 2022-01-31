Народный праздник 31 января / фото REUTERS
Сегодня христиане отмечают церковный праздник 31 января - день памяти греческого святого Афанасия Великого. Наши предки называли этого святого Афанасий Ломонос. В последний день января часто стоят сильные морозы.
Наши предки в эту дату изгоняли ведьм. Для этого знахари в полночь заговаривали печную трубу, ведь именно по ней ведьмы попадают в дом. Крестьяне в эту дату осматривали запасы корма и дров. Если запасов оставалось мало, старились меньше кормить скот.
Что нельзя делать 31 января
- Нельзя крестить мальчиков сегодня, иначе в будущему у них будет мужское бессилие.
- С этого дня до Пасхи не рекомендуется отмечать свадьбы
- Плохой день для переезда. На новом месте постоянно будут скандалы.
- Не стоит обращаться в суд в эту дату, иначе проиграете дело.
- Хирургические операции по возможности лучше не проводить 31 января.
Приметы погоды 31 января
- Оттепель 31 января - к плохому урожаю картошки.
- Солнце выглянуло в полдень - к ранней весне.
- Вьюга и метель предвещают позднюю весну.
- Вороны летают большими стаями - к долгим морозам.