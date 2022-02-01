Народный праздник 1 февраля известен под названиями Макарьев день, Макар-весноуказчик.

Христиане отмечают 1 февраля церковный праздник египетского святого Макария Великого. Его считают покровителем скота и защитником от болезней. В этот день наши предки заваривали чай из засушенных трав: зверобоя, иван-чая, шиповника, листьев малины. Такой напиток обеспечит здоровье на весь год.

На Макария наши предки не работали, а ходили в гости и пили чай из самовара. Святому Макарию молились при любых болезнях, чтобы он исцелил больного. У женщин существовал обряд на красоту волос, который проводили 1 февраля. Для этого варили отвар из 12 яиц и 12 неочищенных луковиц. Затем таким отваром ополаскивали волосы после мытья.

Что нельзя делать 1 февраля

Нельзя ругаться с родными, иначе будут болеть зубы. Не рекомендуется шить и вообще брать в руки иглу. Сырую воду 1 февраля пить нельзя, даже если уверены в ее качестве.

Приметы погоды 1 февраля

Звездное небо сегодня сулит позднюю весну.

Какая погода сегодня - таким будет весь февраль.

Ясный день без снега сулит раннюю весну.

Если сегодня началась метель, то продлится до самого марта.

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