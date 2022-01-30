30 января - 30-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 335 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 17 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день без интернета, Школьный день ненасилия и мира, Всемирный день помощи больным проказой.

В Украине - День специалиста военно-социального управления ВСУ, в США - День Фреда Коремацу, День бессмысленных сообщений на автоответчике, День "Спойте йодлем для ваших соседей", День круассана, День бегства от стресса, в Беларуси - День белорусской науки, в Нидерландах - День памяти жертв Холокоста, в Азербайджане - День работников таможенной службы, в Греции - День образования и просвещения, Праздник трёх иерархов, в Бразилии - День саудаде, в Индии - День памяти борцов за независимость.

Памятные даты 30 января, годовщины и события

В 9 году до н. э. состоялось освящение Алтаря Мира в Риме.

В 1790 году в Англии впервые в мире была испробована на море спасательная шлюпка. Это произошло на реке Тайн в северной Британии. Шлюпку назвали "Original". Ее длина составляла 30 футов. Плавсредство было снабжено десятью веслами. "Отцом" лодки называют Генри Гритхэда из Южного Шилдза. А появилась спасательная шлюпка в результате печального инцидента, произошедшего в 1789 году. Судно попало на мель в бурю на море недалеко от впадения реки.

И хотя все члены команды - 8 человек - были в поле зрения, никто не осмелился попытаться спасти их, потому что это было равносильно самоубийству. После этого и стали всерьез задумываться о средствах спасения людей на воде. К 1839 году более 30 береговых станций Британских островов были оснащены спасательными плавсредствами. А лодку "Original" закрепили за береговой станцией в устье реки Тайн, и за сорок лет "карьеры" ею были спасены сотни человеческих жизней.

Читайте также30 января: народный праздник, приметы и основные запретыВ 1868 году в Киеве открылась первая музыкальная школа, известная как Киевское музыкальное училище имени Глиэра.

В 1894 году американец Чарльз Кинг запатентовал отбойный молоток.

В 1915 году, атакуя французский порт Гавр, Германия впервые использовала подводные лодки.

В 1934 году стратостат "Осоавиахим-1" впервые в мире достиг высоты 22 км. При спуске он потерпел катастрофу и все три члена экипажа погибли.

В 1935 году американский сейсмолог Чарльз Рихтер предложил особую шкалу для измерения магнитуды землетрясений. Сегодня она известна как шкала Рихтера.

В 1969 году состоялся последний импровизированный концерт The Beatles – это произошло на крыше здания студии Apple Corps в Лондоне.

В 2000 году на заводе румыно-австралийской компании "Аурул" произошел выброс в Дунай более 100 тысяч кубометров тяжелых металлов. Тогда было выловлено более 100 тонн мертвой рыбы, а катастрофу окрестили "вторым Чернобылем".

Читайте такжеИменины 30 января - кто именинник сегодня и как назвать ребенкаВ 2003 году в Бельгии были легализованы однополые браки.

В 2007 году вышла в продажу операционная система Windows Vista.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 30 января чтит память святого Антония Дымского. Этот день в народе назвали "Антонина - половина", "Перезимник", "Перезимье". Главная пословица к этому дню - половина зимы позади, а впереди весна.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя готовить бобы, чечевицу, прясть или вязать. Также запрещено сквернословить, а если вы с кем-то поругались, то постарайтесь простить друг друга. Еще нельзя 30 января играть в снежки и кататься с горки.

Приметы на 30 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

теплая погода - скоро придет весна;

выпал снег - зима вскоре закончится;

много туч - к метели.

Именины 30 января

Именины у Антона, Павла, Ивана, Виктора, Георгия и Антонины.

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