Температура при этом в большинстве областей будет держаться на комфортном уровне.

В ближайшую неделю погода в Украине не будет жаркой. Практически каждый день ожидаются дожди, местами - сильные и с грозами. Температура же будет держаться на комфортном уровне - без сильной жары. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Сегодня дожди сконцентрируются на юге, в центральной части Украины и на северо-востоке. Местами осадки будут интенсивными и в сопровождении гроз. На западе ожидается сухая, ясная и безоблачная погода.

Температура в большинстве областей будет от +24° до +26°, на севере и северо-востоке свежее, +17°...+21°, и лишь на юге и в Закарпатской области воздух прогреется до +25°...+29°.

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Во вторник, 27 июня, дожди с грозами ожидаются на западе Украины, в Винницкой и Житомирской областях. Также осадки будут в Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Местами на юге, а также в Черновицкой области температура поднимется до +27°...+30°, на остальной территории будет более комфортно: от +17° до +26°.

В среду, 28 июня, температура в Украине чуть снизится. На западе будет +18°...+20°, на севере - до +22°. В центральной части Украины столбики термометров покажут комфортные +22°...+26°, а на юге и востоке температура не поднимется выше до +28°. Небольшие дожди, местами с грозами, ожидаются во многих областях по всей стране.

В середине недели, 29 июня, дожди в Украине продолжатся, а температура снизится еще больше. В большинстве областей столбики термометров покажут +19°...+21°, лишь в Крыму и востоке будет теплее - до +26°...+28°.

Завершится июнь в Украине дождями, ливнями и грозами. Температура по всей стране будет в пределах +19°...+24°, на юге и в Закарпатской области - до +27°.

В субботу, 1 июня, небольшие дожди накроют Левобережье. Температура практически по всей стране поднимется до +24°...+27°, на юге - до +29°.

2 июня температура в Украине еще немного повысится: в центре, на юге и востоке будет +25°...+30°, а на западе и севере - +23°...+25°. Местами покапают небольшие дожди.

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