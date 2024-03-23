Температура снизится на несколько градусов.

На Киевщине завтра, 24 марта, погода несколько ухудшится - снизится температура и будет идти дождь.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 24 марта в регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди. Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по сравнению с сегодняшним днем несколько снизится и составит по области ночью 3-8° тепла, днем 7-12°. В Киеве ночью 6-8° тепла, днем около 10°.

Видео дня

Прогноз погоды в Украине на 24 марта - что известно

По данным Украинского гидрометцентра, 24 марта будет облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в большинстве центральных и Одесской областях будет идти дождь; на остальной территории без осадков.

Температура ночью составит 3-8° тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму около 0°. Днем в Украине 7-12° тепла, на юге и востоке страны до 15°.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили украинцев о значительной снеголавинной опасности (3 уровень), в связи с оттепелью 23-24 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Вас также могут заинтересовать новости: