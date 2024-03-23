Завтра во всех регионах страны, кроме восточных, ожидается дождь.

Завтра в Украине ожидается теплая, но пасмурная погода с дождями в большинстве регионов.

По данным Украинского гидрометцентра, 24 марта будет облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в большинстве центральных и Одесской областях дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер будет южным с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

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Температура ночью составит 3-8° тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму около 0°.

Днем в Украине 7-12° тепла, на юге и востоке страны до 15°.

На высокогорье Карпат мокрый снег и дождь; температура в течение суток 0-5° тепла.

Кроме того, Укргидрометцентр предупреждает о значительной снеголавинной опасности (3 уровень), в связи с оттепелью 23-24 марта на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Отмечается, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

Погода в Украине - новости

Сегодня в Украине царит теплая весенняя погода. В большинстве областей столбики термометров покажут +10°...+14°, а местами воздух прогреется до приятных +16°...+17°.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с воскресенья в Украину придет похолодание на несколько дней, в частности на севере и западе. Однако с 27-го марта предполагается ощутимое потепление, теплая погода охватит всю Украину.

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