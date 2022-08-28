Из-за непогоды на Харьковщине у людей были повреждены овощи.

На части Харьковской области – в Лозовском районе, в воскресенье, 28 августа, была непогода.

На Харьковщине прошел ливень с крупным градом, сообщил местный Telegram-канал и опубликовал фото последствий непогоды.

По данным канала, град был размером с грецкий орех.

Відео дня:

Местные жители пожаловались, что из-за непогоды повреждены овощи – побило помидоры и огурцы.

"Лозовский район. Прошел сильный дождь с градом. Град был размером и с куриное яйцо, и с грецкий орех...", - говорится в сообщении.

Жители Харьковщины также сообщили, что в регионе был слышен гром, который можно было легко спутать со взрывами.

Погода в Харькове сегодня прогнозировалась жаркая – днем ожидалось от +16 до +30 градусов и переменная облачность.

Напомним, в конце июня в Киеве был погодный апокалипсис – сильный ветер, ливень, местами выпал град, молния попала в дом. В столице Украины во многих районах затопило дороги и магазины, были повалены деревья.

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