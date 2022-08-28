Осадки ожидаются в некоторых областях на Левобережье Украины.

В воскресенье, 28 августа, погода в Украине обещает быть жаркой и преимущественно сухой. Дожди и грозы пройдут лишь в отдельных областях на Левобережье.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет от +28° до +31°. Без осадков.

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На севере Украины сегодня будет самая прохладная погода. Так, на Черниговщине температура снизится до +23°, а на остальной территории будет +27°...+30°. В Сумской области ожидаются дожди.

В центральных областях воздух прогреется до +28°...+31°. Здесь осадки ожидаются в Днепропетровской области.

На востоке Украины сегодня будет жарче всего. Здесь столбики термометров покажут +30°...+30°. Будет небольшая облачность, без осадков.

На юге Украины тоже жарко, +29°...+32°. В Запорожской области - грозы, на остальной территории будет преобладать ясная и безоблачная погода без осадков.

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