26 и 27 ноября часть Украины охватит мощный южный циклон.

26-27 ноября в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия под влиянием мощного южного циклона. Непогода обойдет стороной только запад и восток страны. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его данным, днем 26 ноября минимальное давление в центральной части циклона снизится до 965 – 970 гПа, а при выходе на сушу в районе Николаевской и Херсонской областей не исключены и более низкие показатели давления, которые могут стать рекордными.

"В тыловой части циклона будут наблюдаться высокие барические градиенты, которые могут спровоцировать ураганные порывы ветра (более 32 м/с) в прибрежной зоне и над акваторией моря", - предостерегает синоптик.

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По его данным, вечером 26 ноября и в течение ночи 27 ноября циклон пройдет путь от устья Днепра до северных районов Сумской области. В течение всего указанного периода в южных, центральных и северных областях будут фиксироваться опасные, местами стихийные метеорологические явления, предупреждает он.

"Наиболее угрожающая и опасная метеорологическая обстановка сложится в северо-ападной части Черного моря, охватывая прибрежные зоны Одесской, Николаевской, Херсонской областей и северо-запад Крыма (максимальный 3 уровень опасности на карте)", - сообщил синоптик.

По его данным, в указанной местности 26 ноября ожидаются порывы западного и северо-западного ветра 25-30 м/с, местами 31-35 м/с. На акватории моря сильный шторм и сгонно-нагонные явления, которые могут привести к затоплению низинных участков местности. На юге Херсонской области и в Крыму возможны грозы.

"Кроме того, ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя с переходом в снег, в Одесской области сильная метель, прирост снежного покрова до 25-35 см", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Дальность видимости при метели может снижаться до 70-200 метров, говорит он, а на дорогах и тротуарах ожидается гололедица и снежный накат.

"Погодные условия могут привести к массовым падениям деревьев, повреждению крыш, обрывам линий электропередач и парализации гражданской инфраструктуры", - предупреждает специалист.

В пределах второго уровня (красного на карте) также будут наблюдаться стихийные явления, связанные преимущественно с порывами ветра до 25-28 м/с, сильной метелью и сильным снегом.

"Наиболее длительные снегопады и метели ожидаются на западе Кировоградской, в Черкасской, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Здесь высота снежного покрова за 1,5 суток может достичь местами 30-50 см", - предупреждает синоптик.

В зоне действия первого уровня будут наблюдаться опасные метеорологические явления с меньшей интенсивностью и продолжительностью. Ожидаются порывы ветра 17-23 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега. На востоке Винницкой и Житомирской областей - метели, а в Полтавской и Сумской областях - местами гололед.

"Во второй половине дня 27 ноября в результате перемещения циклона дальше на север Европы, по всей Украине ожидается стабилизация погодных условий с постепенным прекращением явлений и ослаблением ветра", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

На 26-27 ноября в связи с непогодой почти по всей Украине, кроме западных и восточных областей, объявлен второй (оранжевый) уровень опасности.

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