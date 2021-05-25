Теплее всего будет на Херсонщине.

В среду, 26 мая, дожди накроют Винничину, Киевщину, Черниговщину и Житомирщину. На остальной территории ожидается переменная облачность, температура будет колебаться от +18° до +27°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +14°, днем +20°.

Во Львове в среду ожидается малооблачная погода, дождь. Ночью +8°, днем +20°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.

В Ривне в среду - солнечно, ночью +9°, днем +21°.

В Тернополе 26 мая ночью будет +10°, днем +21°, солнечно.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.

В Ивано-Франковске завтра ожидается малооблачная погода, ночью +10°, днем +21°.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +20°.

В Виннице завтра - дождь, +13°...+18°.

В Житомире в среду - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +19°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +25°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +24°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +15°...+24°.

В Одессе 26 мая - малооблачно, температура ночью +13°, днем +21°.

В Херсоне в среду ночью +13°, днем +27°, малооблачно.

В Николаеве завтра будет солнечно, ночью +16°, днем +25°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +26°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+24°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°.

В Днепре - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +26°.

В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, +11°...+26°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +26°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +26°.

Народные приметы 26 мая

26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".

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Автор: Елена Пилипчак