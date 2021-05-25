В Украине установится теплая погода / Фото ua.depositphotos.com
В среду, 26 мая, дожди накроют Винничину, Киевщину, Черниговщину и Житомирщину. На остальной территории ожидается переменная облачность, температура будет колебаться от +18° до +27°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве - облачно с прояснениями, ливень. Температура воздуха ночью +14°, днем +20°.
- Во Львове в среду ожидается малооблачная погода, дождь. Ночью +8°, днем +20°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
- В Ривне в среду - солнечно, ночью +9°, днем +21°.
- В Тернополе 26 мая ночью будет +10°, днем +21°, солнечно.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске завтра ожидается малооблачная погода, ночью +10°, днем +21°.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +20°.
- В Виннице завтра - дождь, +13°...+18°.
- В Житомире в среду - облачно с прояснениями, ливень, температура ночью +12°, днем +19°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью +15°, днем +25°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +24°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +15°...+24°.
- В Одессе 26 мая - малооблачно, температура ночью +13°, днем +21°.
- В Херсоне в среду ночью +13°, днем +27°, малооблачно.
- В Николаеве завтра будет солнечно, ночью +16°, днем +25°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +26°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +14°...+24°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +14°, днем +25°.
- В Днепре - переменная облачность, температура ночью +15°, днем +26°.
- В Симферополе в среду - облачно с прояснениями, +11°...+26°.
- В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +26°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +26°.
Прогноз погоды в Украине на 26 мая / фото УНИАН
Народные приметы 26 мая
26 мая - Лукерья Комарница. Теплый ветер к этому периоды приносил с собой комаров. В народе говорили: "Если на Лукерью много комаров - готовь по ягоды коробов".
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