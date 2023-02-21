Спасатели призывают людей быть осторожными.

Сегодня во Львове и Львовской области ожидается значительное ухудшение погоды.

"По сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины, по всей территории области и в г. Львове до конца суток 21 февраля сильный западный ветер 25 -28 м/с", - сообщили в ГСЧС Львовской области.

Как отмечается, из-за непогоды во Львове и области объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности и проявлять бдительность и осторожность, находясь на улице.

"Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения 101", - сообщили они.

Справка УНИАН. II уровень - погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Сегодня Украину будет штормить-что говорят синоптики

На сегодня, 21 февраля, по всей Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают, что в стране будет бушевать сильный ветер.

В частности, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, а в западных областях местами скорость порывов ветра будет достигать 25 м/с. Из-за непогоды по всей стране сегодня был объявлен I уровень опасности, желтый.

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