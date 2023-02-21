Сегодня в Украине ожидается сильный ветер.

В Украине на сегодня, 21 февраля, объявили штормовое предупреждение. По данным Укргидрометцентра, непогода разыграется по всей стране.

"21 февраля в Украине порывы ветра 17-22 м/с", - говорится в предупреждении. Синоптики также уточнили, что в западных областях местами ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

Из-за непогоды по всей Украине объявили I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. Желтый уровень опасности - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Сегодня в Украине ожидается облачная погода. Ожидаются дожди, в восточных и северо-восточных областях - с мокрым снегом. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, скорость порывов будет достигать 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с. Температура днем 3-8° тепла, на западе и юге страны 7-12°.

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