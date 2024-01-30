Синоптики прогнозируют опасное метеорологическое явление.

На сегодня, 30 января, во Львове и Львовской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский гидрометцентр.

"30 января на дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.

Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными.

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Погода во Львове и области 30 января

По данным Львовского гидрометцентра, сегодня погоду в области будет определять северная периферия антициклона с центром над Румынией.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Без осадков. Утром ожидается слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем составит +3°...+8°.

Во Львове также будет облачно с прояснениями и без осадков. Утром в городе слабый туман, во время которого видимость составит 500-1000 метров. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Столбики термометров в течение дня покажут +4°...+6°.

Погода во Львове - прогноз на неделю

По данным синоптиков, начало недели, совпавшей с последними днями января, будет погожим: ночью - морозным, а днем с ласковым солнышком и комфортным ветерком. Но уже в конце недели, включая выходные, ситуация изменится: будет дождливо и пройдет мокрый снег, усилится ветер. Температура будет колебаться.

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