Худшая погодная ситуация - во Львовской и Закарпатской областях.

Из-за обильных снегопадов во Львовской и Закарпатской областях произошли отключения света. Так, На Львовщине из-за порывов ветра и снегопадов обесточенными остаются 17 населенных пунктов - из них три полностью и 14 частично. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

По его словам, худшая ситуация - на Стрыйском направлении.

"Над восстановлением питания работают 11 бригад Львовоблэнерго. Привлекли 46 специалистов и 16 единиц техники", - рассказал Козицкий.

Тем временем на Закарпатье по состоянию на 7.00 в результате длительного снегопада и налипания мокрого снега в отдельных районах было частично отключено от электроснабжения 20 населенных пунктов в Хустском (15), Раховском (4) и Тячевском (1) районах. Глава местной ОВА Виктор Микита отметил, что во всех населенных пунктах работают ремонтные бригады, которые восстанавливают электроснабжение.

"Задействованы все необходимые силы и средства. В то же время в районах и населенных пунктах функционируют пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить телефоны и подключиться к интернету", - рассказал чиновник.

Погода в Украине 25 января

Синоптики рассказали, какой будет погода в четверг. Так, сегодня в Украине ожидается мокрый снег и дождь. Кроме юга, возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, в восточных областях местами гололед.

В Карпатах метеорологи прогнозируют снег, метель, порывы ветра 19-24 м/с, температура в течение суток 0-5° мороза.

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