Во Львове сегодня, 23 апреля, ожидается непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"По городу Львову 23 апреля гроза, днем град диаметром 6 - 19 мм",- прогнозируют синоптики.
По их данным, ухудшение погоды будет и во Львовской области: днем местами ожидаются грозы и град.
Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове
23 апреля во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы и град. Скорость ветра 7 - 12 м/с. Днем воздух по области прогреется до +19°...+24°.
Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, а днем - град. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Столбики термометров покажут +21°...+23°.
Ухудшение видимости в дожди, в тумане до 500 - 1000 метров.
В целом, по данным синоптиков, погода на Львовщине на этой неделе будет переменчивой. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами с градом и шквалом. В начале рабочей недели температуры еще будут оставаться "по-летнему" высокими, однако ближе к концу недели ожидается постепенное снижение температуры.