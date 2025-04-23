На Львовщине сегодня также будет бушевать непогода.

Во Львове сегодня, 23 апреля, ожидается непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 23 апреля гроза, днем град диаметром 6 - 19 мм",- прогнозируют синоптики.

По их данным, ухудшение погоды будет и во Львовской области: днем местами ожидаются грозы и град.

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Из-за непогоды на Львовщине объявлен І уровень опасности, желтый.

23 апреля во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ночью по всей территории, а днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы и град. Скорость ветра 7 - 12 м/с. Днем воздух по области прогреется до +19°...+24°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, а днем - град. Ветер будет северо-западный, 7 - 12 м/с. Столбики термометров покажут +21°...+23°.

Ухудшение видимости в дожди, в тумане до 500 - 1000 метров.

В целом, по данным синоптиков, погода на Львовщине на этой неделе будет переменчивой. Ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами с градом и шквалом. В начале рабочей недели температуры еще будут оставаться "по-летнему" высокими, однако ближе к концу недели ожидается постепенное снижение температуры.

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