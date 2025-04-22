В среду, 23 апреля, украинцев ждет по-летнему теплая и даже жаркая погода, ведь во многих областях температура повысится до +25°...+27°. Только на побережье морей и местами на западе страны будет свежее, +20°...+23°. Также в большинстве западных областей, в Крыму и на юго-востоке пройдут дожди и грозы. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +13°, днем +26°.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +20°, дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, гроза.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°, небольшой дождь.
- В Тернополе 23 апреля ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +12°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, гроза.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем +23°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.
- В Черновцах в среду - ясно, ночью +11°, днем +24°.
- В Виннице завтра будет +11°...+27°, практически безоблачно.
- В Житомире в среду ночью будет +11°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+27°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +15°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +26°, практически безоблачно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +12°...+25°.
- В Одессе 23 апреля - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +22°.
- В Херсоне в среду ночью будет +10°, днем +24°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +11°, днем +25°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +27°, практически безоблачно.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +13°, днем +25°, практически безоблачно.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +8°...+20°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +26°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +26°.
23 апреля - праздник, приметы
23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если оно было в дымке, то год хлебородный.