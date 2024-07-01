Сегодня, 1 июля, на Львовщине будет бушевать непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
"1 июля утром и днем грозы; порывы ветра, местами шквалы, 17-22 м/с, град", - предупреждают синоптики.
Также, по данным синоптиков, во второй половине дня пройдут значительные дожди.
Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 1 июля
В понедельник, 1 июля, на Львовщине кратковременные дожди начнутся утром, во второй половине дня ожидаются значительные дожди. Также синоптики предупреждают о грозах, местами град.
Ветер будет южный с переходом на западный, умеренный, утром и днем порывы, местами шквалы 17-22 м/с. Температура днем составит +24°...29°.
Также 1 июля на Львовщине будет преобладать чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.
"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", - пояснили синоптики.