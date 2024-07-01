Непогода будет бушевать и по территории Львовской области.

Сегодня, 1 июля, на Львовщине будет бушевать непогода. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"1 июля утром и днем грозы; порывы ветра, местами шквалы, 17-22 м/с, град", - предупреждают синоптики.

Также, по данным синоптиков, во второй половине дня пройдут значительные дожди.

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Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

Львовскую область

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 1 июля

В понедельник, 1 июля, на Львовщине кратковременные дожди начнутся утром, во второй половине дня ожидаются значительные дожди. Также синоптики предупреждают о грозах, местами град.

Ветер будет южный с переходом на западный, умеренный, утром и днем порывы, местами шквалы 17-22 м/с. Температура днем составит +24°...29°.

Также 1 июля на Львовщине будет преобладать чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания", - пояснили синоптики.

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