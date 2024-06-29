Несмотря на дожди сегодня по всей Украине будет жарко.

Суббота, 29 июня, в Украине будет жаркой. Столбики термометров в большинстве областей покажут +28°...+31°, местами воздух прогреется аж до +33°. На западе страны пройдут дожди с грозами, однако на температуру они существенно не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет небольшая облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура в течение дня будет от +27° до +30°.

30-градусная жара ждет сегодня и жителей севера Украины. Тут будет сухо и практически безоблачно.

Видео дня

На востоке Украины сегодня будет сухо. Ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +29°.

В центральной части Украины ожидается преимущественно ясная и безоблачная погода, а температура тут повысится до +28°...+32°.

Самая жаркая погода, традиционно, будет на юге Украины. Сегодня тут столбики термометров покажут +31°...+34°, только местами на побережье морей будет свежее, +27°...+29°. Без осадков.

Приметы погоды 29 июня

Ясная погода указывает на жаркое лето. Дождь в этот день предвещает обильный урожай. Множество комаров - знак теплого лета и хорошего урожая. Высоко летающие ласточки - к хорошей погоде, а низко летающие ласточки предвещают дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: