Суббота, 29 июня, в Украине будет жаркой. Столбики термометров в большинстве областей покажут +28°...+31°, местами воздух прогреется аж до +33°. На западе страны пройдут дожди с грозами, однако на температуру они существенно не повлияют. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Жителей западных областей сегодня ждет небольшая облачность. Местами пройдут дожди и грозы. Температура в течение дня будет от +27° до +30°.
30-градусная жара ждет сегодня и жителей севера Украины. Тут будет сухо и практически безоблачно.
На востоке Украины сегодня будет сухо. Ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +29°.
В центральной части Украины ожидается преимущественно ясная и безоблачная погода, а температура тут повысится до +28°...+32°.
Самая жаркая погода, традиционно, будет на юге Украины. Сегодня тут столбики термометров покажут +31°...+34°, только местами на побережье морей будет свежее, +27°...+29°. Без осадков.
Приметы погоды 29 июня
Ясная погода указывает на жаркое лето. Дождь в этот день предвещает обильный урожай. Множество комаров - знак теплого лета и хорошего урожая. Высоко летающие ласточки - к хорошей погоде, а низко летающие ласточки предвещают дождь.