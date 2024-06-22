Горожан просят быть осторожными - в частности, не стоять под деревьями.

Во Львове днем в субботу, 22 июня, прошел мощный ливень с грозой. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"Во Львове мощная гроза! Будьте осторожны! Не стойте под деревьями!" - предупредил Садовый.

Он уточнил, что власти располагают информацией о поваленных деревьях и поврежденных крышах. Кроме того, не курсируют несколько трамваев.

Последние мощные ливни в Украине

На прошлой неделе мощный ливень накрыл Киев. Некоторые улицы перекрыли из-за смытого асфальта. Столичная система ливневой канализации не слишком хорошо справилась с большим объемом дождевой воды.

Местами образовались не только "реки", но и небольшие фонтаны из-за перепадов высот в ливневой канализации. В частности такое чудо урбанистики наблюдалось на улице Антоновича.

В июле прошлого года в результате мощного ливня в Одессе 7 улиц затопило. Ливневки не справились с большим количеством дождевой воды, которая стекала со всего города в низменные районы.

Несколько автомобилей залило водой почти под самую крышу. Пришлось временно приостановить и движение электротранспорта в этой части города. Внезапный ливень продолжался менее часа, местами даже выпал град, ветер повалил деревья.

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