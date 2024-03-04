Все три зимних месяца в столице были теплее нормы.

Зима 2023-2024 в Киеве оказалась одной из самых теплых с 1881 года. Об этом свидетельствует данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, средняя температура воздуха за зиму составила 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С.

"Календарная зима 2023-2024 гг. стала третьей в рейтинге самых теплых зим в Киеве с 1881 года", - говорят синоптики.

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Они объяснили, что значительно теплее обычной погода обусловила наступление метеорологической весны гораздо раньше календарных сроков - 24 января, когда произошел устойчивый переход температуры воздуха через 0°С в сторону повышения, что на 37 дней раньше среднемноголетней даты.

Как сообщается, все зимние месяцы в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел февраль - 5,2°С. Всего за зиму в столице было зарегистрировано 14 температурных рекордов.

Наиболее холодным днем зимы было 9 января, когда температура опустилась до -15,8 ºС, а самым теплым - 29 февраля, когда температура воздуха поднялась до +12,1 ºС.

Осадков зимой в столице выпало 161 мм, что составляет 131% климатической нормы.

В конце февраля Киев охватило аномальное тепло. Так, 29 числа в столице зафиксировали сразу два температурных рекорда.

В целом, по данным синоптиков, февраль-2024 в Киеве оказался одним из самых теплых за всю историю. Средняя за месяц температура оказалась на 5,2° выше нормы, а в течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

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