Осадков в столице сегодня не будет.

Начало недели в Киеве будет пасмурным и не особо теплым. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром столбики термометров в столице покажут +1°...+4°, днем температура максимально повысится до +7°, а вечером вновь ожидается около +4°. День будет пасмурным, однако осадков не ожидается.

Ощущение прохлады добавит юго-восточный ветер, скорость которого составит 7-12 м/с. Атмосферное давление будет стабильным, но пониженным, 748-749 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Погода в Украине - прогноз на сегодня, 4 марта

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +4°, днем +14°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +12°. небольшой дождь.

В Тернополе 4 марта ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +10°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +14°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +9°, днем +16°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +13°.

В Виннице сегодня будет +1°...+11°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью 0° днем +10°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+7°.

В Одессе 4 марта - ясно и безоблачно, температура ночью +3°, днем +8°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +11°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +9°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -1°, а днем +6°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +2°...+12°.

В Краматорске сегодня пасмурно, температура ночью -1°, днем +9°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +8°.

Вас также могут заинтересовать новости: