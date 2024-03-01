Синоптики подвели погодные итоги месяца в столице.

Нынешний февраль в Киеве оказался удивительно теплым и богатым на температурные рекорды. Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, среднемесячная температура воздуха в феврале в Киеве равнялась 2,9°С, что на 5,2°С выше климатической нормы.

В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов и в целом нынешний февраль стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года.

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По данным синоптиков, холоднее всего в столице было 20 февраля, когда минимальная температура под утро снизилась до -3,8°С, а теплее всего - 29 февраля, когда максимальная температура достигла +12,1°С, обновив температурный рекорд для этого дня.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 48 мм, или 123 % климатической нормы.

В конце февраля Киев охватило аномальное тепло - подробности

29 февраля в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда.

Во-первых, температура в столице достигла +12,1°, что на 2,8 градуса выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2008 года.

Во-вторых, среднесуточная температура в столице оказалась самой высокой за все время проведения наблюдений для этого дня и составила 5,0°, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,4°.

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