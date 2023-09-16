Температура в столице в ближайшие дни будет постепенно повышаться, осадков не ожидается.

В Киев после непродолжительного похолодания возвращается довольно комфортная температура. В ближайшие дни в столице будет сухо и достаточно солнечно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"В следующие 5 суток на Киевщину будет влиять периферия антициклона, что обеспечит преимущественно погоду без осадков и больше прояснений", - пояснили синоптики.

По их данным, температурные показатели, начиная с понедельника, несколько повысятся. В частности, до 20 сентября днем воздух в Киеве будет прогреваться до комфортных +25°...+26°, а ночью будет от +11° до +15°.

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"Итак, снова будет царить спокойная сентябрьская погода с летним привкусом", - резюмировали в Укргидрометцентре.

В Украину возвращается почти летнее тепло - что известно

В ближайшие дни на погоду в нашей стране будет влиять антициклон Quiteria из Балтии. Благодаря ему ожидается преимущественно сухая погода, повышение атмосферного давления и температуры.

В частности, по данным синоптика Игоря Кибальчича, уже 17 сентября воздух на Западе и юге Украины будет прогреваться до +22°...+27°, а на остальной территории столбики термометров будут показывать +20°...+25°.

Кратковременные дожди с грозами, по его прогнозу, вероятны только в Карпатах и на Закарпатье.

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