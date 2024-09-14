Осадков в столице в ближайшее время уже не ожидается.

На выходных, 14 и 15 сентября, температура в Киеве несколько повысится, а осадки прекратятся. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"В течение выходных атмосферное давление начнет повышаться под влиянием антициклона с северо-востока, что принесет преимущественно бездождевую солнечную погоду", - объясняют синоптики.

По их данным, температура ночью составит +14...+17°C, днем +25...+27°C.

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"В Киеве в субботу и воскресенье предполагается сильный юго-восточный ветер. Осторожно!" - предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, утром 14-го сентября в столице пройдет дождь, а днем в субботу и в течение суток 15-го сентября уже будет без осадков.

Погода на выходные - прогноз по Украине

В выходные по всей Украине, за исключением западных регионов, сохранится теплая, но ветреная погода, а в некоторых областях ожидаются дожди. Об этом ранее сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, одной из главных черт этого уикенда будет сильный ветер. Во многих областях порывы юго-восточного ветра могут достигать штормовой силы, от 15 до 20 метров в секунду.

По ее прогнозу, лишь в воскресенье в западных регионах ветер утихнет до умеренного уровня.

В течение выходных на большей части территории Украины сохранится теплая, местами очень теплая погода, с дневными температурами от +15 до +29 градусов, а местами даже до +30. В западных регионах будет прохладнее, от +19 до +22 градусов, а на Закарпатье прогнозируется самая низкая температура в стране - от +16 до +19 градусов.

Западные области также накроют дожди, которые могут быть интенсивными из-за циклона Anett. Осадки также ожидаются в Житомирской, Одесской и Винницкой областях.

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