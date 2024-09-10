Несмотря на осадки температура в столице пока будет довольно высокой.

В ближайшие дни в Киеве начнутся дожди, но температура существенно не изменится - будет тепло. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, по Киеву и Киевской области на ближайшие дни ожидается преимущественно теплая погода с переменной облачностью.

"Осадков 10 сентября не ожидаем, но уже с 11 числа местами возможны кратковременные дожди с грозами", - сообщают в гидрометцентре.

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Ночная температура ожидается в пределах +13..+18°C, а днем воздух будет прогреваться до +27°C.

Погода 10 сентября - прогноз по Украине

Во вторник, 10 сентября, в Украине будет наблюдаться переменная облачность.

В восточных, юго-восточных, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории сегодня будет без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 17°. Днем 24-29°, на Прикарпатье и Закарпатье будет свежее, 17-22°.

На Киевщине сегодня также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области 24-29°, а в Киеве столбики термометров покажут 25-27°.

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