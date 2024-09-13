Синоптик Наталья Диденко предупредила об осадках и сильном ветре 14 сентября.

На выходных почти по всей Украине, кроме запада, будет тепло, но ветрено, а еще в ряде областей пройдут дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Одним из характерных и важных признаков ближайшего уик-энда будет сильный ветер. В большинстве областей Украины порывы юго-восточного ветра будут достигать штормовых, 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

Только в воскресенье, по ее данным, в западных областях ветер станет умеренным.

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По прогнозу синоптика, в течение выходных в большинстве областей Украины будет преобладать теплая, даже очень теплая погода - в дневные часы +15...+29 градусов, местами до +30 градусов. Только в западной части Украины будет свежо, +19...+22 градуса, а на Закарпатье вообще ожидается самая низкая температура воздуха по стране, +16...+19 градусов.

"К свежести и холоду западных областей присоединятся дожди, которые могут быть сильными! Постарается циклон Anett", - сообщила Наталка Диденко.

Осадки, по ее данным, будут распространяться на Житомирскую, Одесскую и Винницкую области. И еще ночью и утром в субботу - в Киевскую область. Однако на остальной территории Украины 14 и 15 сентября будет сухая и ясная погода.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 14 сентября

На субботу в ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности. В частности, в Карпатах и на Закарпатье объявили II уровень из-за значительных дождей, а в западных, Винницкой и Одесской областях ожидаются значительные дожди и грозы, из-за чего объявлен I уровень опасности.

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