Сейчас над столицей расположился циклон, который и вызывает дожди.

В Киеве 12 июня идет дождь. Осадки местами выпали настолько мощные, что улицы превратились в озера. Дожди в столице прекратятся ближе к вечеру. Об этом на своей странице на Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она пояснила, что сейчас над столицей бушует циклон. "Ситуация стандартная, где циклон, там и дожди. А летом еще и плюс грозы", - говорит синоптик.

Циклон и атмосферные фронты, по ее словам, смещаются постепенно на Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Харьковскую области, зацепит также Днепр с районами, и Черкасскую область.

"Киев к вечеру вытолкает циклон, дожди попустит", - сообщила Наталья Диденко.

Благодаря этому циклону станет немного свежее, поскольку к нему привязан холодный атмосферный фронт.

"Даже на востоке и юге немного осядут градусы, но уже завтра", - сообщила эксперт по погоде.

Непогода в Киеве - подробности

Днем 12 июня Киев накрыл мощный ливень, в результате которого во многих местах есть подтопления. Из-за непогоды на Киевщине начались аварийные отключения света.

Сильный дождь и ветер до 25 м/с обесточили 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Грозовой фронт, по данным энергетиков, задел все регионы Киевской области. Сильный ветер и дождь затрудняют восстановительные работы, из-за чего возможны новые аварии в сетях.

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