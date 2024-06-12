Из-за непогоды начались аварийные отключения света.

Киев 12 июня накрыл мощный ливень, в результате которого часть улиц оказалась подтопленной.

Вода начала заливаться также и в некоторые многоэтажки. В соцсетях начали публиковать видео непогоды. В частности, пользователи сообщают о потопе на улицах Вацвала Гавела и Василенко, а также в районе Индустриального моста.

Из-за непогоды на Киевщине начались аварийные отключения.

"В результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м\с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Грозовой фронт задел все регионы Киевщины", - сообщили в ДТЭК.

Как сообщается, сильный ветер с дождем усложняют работы, что может спровоцировать новые аварии в сетях.

В Киеве объявили повышенный уровень опасности - подробности

На сегодня, 12 июня, в Киеве и Киевской области объявили І уровень опасности из-за непогоды. По данным синоптиков, сегодня в столице ожидаются грозы и значительные дожди.

Напомним, накануне сильные дожди прошли и в Черниговской области. В Чернигове отдельные улицы города превратились в сплошные потоки воды. В результате непогоды в областном центре падали деревья и столба, стихия также повредила несколько автомобилей.

От непогоды пострадала и Закарпатская область. Так из-за интенсивных осадков подтопило несколько десятков домохозяйств, а на автодорогу Львов-Самбор-Ужгород сошел селевой поток.

Вас также могут заинтересовать новости: