В городе и по области объявлен повышенный уровень опасности.

В Киеве ожидаются заморозки в воздухе. Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

"Ночью 7 и 8 апреля по городу заморозки в воздухе 0°...-2° - І уровень опасности", - прогнозируют синоптики.

По области заморозки будут до 0°...-5°, поэтому объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Видео дня

В целом, по словам синоптиков, в течение 5-9 апреля на Киевщине ожидаются значительные изменения погоды.

"Холодный воздух с северных направлений приведет к образованию циклона, атмосферное давление будет испытывать колебания, дождь будет переходить в мокрый снег и похолодает до заморозков", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

В субботу еще будет умеренно тепло. Днем ожидается дождь, который в воскресенье будет чередоваться с мокрым снегом. Ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

"В первой половине следующей недели сохранится холодная погода с ночными заморозками и слабыми плюсами днем. Ожидаем мокрый снег, преимущественно небольшой", - говорят синоптики.

Вас также могут заинтересовать новости: