В Киеве сегодня температура до +30°, без осадков
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 7 августа будет жаркой, температура днем до +30°.
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +28°. Ветер переменный, до 2,1 м/с.
Стало известно, когда в Украину вернется жара
Солнце в столице взошло в 06:17, а зайдет в 19:35.
Погода в Украине
- В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха ночью +13°, днем +30°.
- В Чернигове переменная облачность, температура воздуха ночью +12°, днем +29°.
- Во Львове в понедельник пройдет дождь, ночью +10°, днем +18°.
- В Луцке ночью +10°, днем +18°, также ожидаются осадки.
- В Ривном в понедельник пройдет дождь, ночью +10°, днем +20°.
- В Тернополе также ожидаются осадки, температура воздуха ночью +11°, днем +25°.
- В Хмельницком сегодня ночью +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске сегодня пройдет дождь, ночью +12°, днем +24°.
- В Черновцах в понедельник без осадков, ночью +14°, днем +28°.
- В Виннице сегодня солнечно, температура воздуха +11°...+29°.
- В Житомире в понедельник без осадков, температура ночью +12°, днем +28°.
- В Черкассах ночью +15°, днем +28°, без осадков.
- В Кропивницком сегодня солнечно, температура ночью +15°, днем +29°.
- В Полтаве сегодня без осадков, температура воздуха +15°...+29°.
- Одесситам на сегодня обещают солнечную погоду, температура ночью +17°, днем +28°.
- В Херсоне в понедельник ночью +16°, днем +29°, без осадков.
- В Николаеве сегодня без осадков, ночью +16°, днем +29°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +17°, днем +29°.
- В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха +13°...+29°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +13°, днем +29°.
- В Днепре сегодня без осадков, температура ночью +16°, днем +30°.
- В Симферополе в понедельник без осадков, +15°...+25°.
- В Краматорске сегодня солнечно, температура ночью +17°, днем +29°.
- В Северодонецке без осадков, температура ночью +18°, днем +29°.
Прогноз погоды в Украине
В понедельник, 7 августа, в Украине температура днем поднимется до +30°, на западе пройдут дожди.
Текущая неделя в Украине начнется с жаркой погоды: 7 сентября во многих регионах температура поднимется до +30 градусов. Однако уже со вторника в большинстве регионов похолодает.
Лето 2020 года в Киеве стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений за погодой.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +10°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+32°... +12°
- Житомир+30°... +11°
- Запорожье+32°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +10°
- Киев+30°... +12°
- Кропивницкий+30°... +13°
- Луганск+30°... +12°
- Луцк+19°... +9°
- Львов+19°... +7°
- Николаев+28°... +16°
- Одесса+27°... +17°
- Полтава+30°... +13°
- Ровно+22°... +8°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+29°... +12°
- Тернополь+26°... +8°
- Харьков+30°... +12°
- Херсон+30°... +16°
- Хмельницкий+27°... +9°
- Черкассы+29°... +15°
- Чернигов+29°... +12°
- Черновцы+26°... +12°
Виргиния, США
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Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+17 °
Влажность:77 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:44
Закат19:29
Видимость:16 км
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